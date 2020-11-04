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“Haydi Karabük Bisiklete” projesinin son durağı Ovacık oldu

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Karabük Gençlik Merkezi tarafından Karabük’te bisiklet sporunun yaygınlaştırılması, tanıtılması ve görünürlüğünün arttırılması ile Gençlik Merkezi üyelerinin katılımı ile “Haydi Karabük Bisiklete” projesi Ovacık’ta düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Karabük Gençlik Merkezi tarafından Karabük'te bisiklet sporunun yaygınlaştırılması, tanıtılması ve görünürlüğünün arttırılması ile Gençlik Merkezi üyelerinin katılımı ile “Haydi Karabük Bisiklete” projesi Ovacık'ta düzenlendi.


Ovacık Kaymakamlığı önünde 15 kişilik ekiple başlayan bisiklet korteji Ovacık Spor Lisesi önünde son buldu. Karabük merkez, Eskipazar, Safranbolu, Eflani ve Yenice ilçelerinin ardından “Haydi Karabük Bisiklete” projesinin son durağı Ovacık oldu.


Bisiklet etkinliğine katılan gençlere hediyelerini Gençlik Hizmetleri Müdürü Hüseyin Bilicioğlu takdim etti.

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