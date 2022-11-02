Hazan renklerinin hakim olduğu Yenice ormanları görüntüsüyle mest ediyor

Türkiye'nin en büyük blok ormanlarının yer aldığı Karabük'ün Yenice ormanları, sonbaharın gelişinin ardından ortaya çıkan renk cümbüşü ile vatandaşlara görsel şölen sunmaya başladı.

İlkbahar ve yaz aylarında yeşilin her tonunu barındıran Yenice ormanlarının yaprakları sonbaharla birlikte rengarenk ağaçlarla ayrı bir güzelliğe büründü.

Barındırdığı yaban hayatı çeşitliliğiyle Avrupa'nın 100 orman sıcak noktasından biri kabul edilen ve sarı ve kırmızı ton renklerin yoğunluğuyla eşsiz bir görüntü oluşturan Yenice ormanları fotoğraf tutkunlarına kartpostallık portreler de sunuyor.

Yenice Ormanları suyun ve nemin oluşturduğu zengin bitki çeşitliliğinin ürünü olan anıt ağaçlarla tabiat harikasının en değerli hazineleri arasında yer alıyor.

Endemik bitki türü bakımında ve kendine has bir mikro klimaya sahip olmasıyla dikkat çeken ormanın en önemli bölümünü ise anıt ağaçların bulunduğu Arboretum alanı oluşturuyor.