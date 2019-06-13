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Haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

Karabük Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı Karabük Belediyesi Kent Meydanı Nikâh ve Konferans Salonu’nda Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Başkanlığında yapıldı.

Karabük Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı Karabük Belediyesi Kent Meydanı Nikâh ve Konferans Salonu'nda Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili Başkanlığında yapıldı.


Toplantıda Meclis üyeleri arasından gizli oy ile yapılan seçim sonrası Çiftçi Malları Koruma Komisyonuna Mesut Alıcı, Orhan Ünal ve Mustafa Sarıoğlu asil üye olarak, Fatih Çapraz, Koray Gümüş ve Muhammed Kaya ise yedek üye olarak seçildiler. Gayrimenkul Satış Komisyonuna ise asil üye olarak Koray Gümüş seçilirken, yedek üye olarak ta Ahmet Arslan seçildi.


Daha sonra komisyon raporları ile gündem harici konuların görüşüldüğü toplantıda komisyonlara havale edilen konular görüşülerek karara bağlandı. İmar komisyonu raporları ile gündem harici konuların görüşüldüğü toplantıda bazı maddeler incelenmek üzere komisyonlara havale edildi.

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