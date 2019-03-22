‘Her apartman sitesine çöp kovası' uygulaması devam ediyor

Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çevre kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan ‘Her Apartman Sitesinin Önüne Bir Çöp Kovası' uygulaması devam ediyor.

Temizlik faaliyetlerinin daha verimli hale getirilmesi ve çevre kirliğinin ortadan kaldırılması amacıyla başlatılan ‘Her Apartman Sitesinin Önüne Bir Çöp Kovası' uygulaması Kayabaşı Mahallesi ve Fatih, Soğuksu Mahallelerindeki TOKİ konutları ile devam ediyor.

Karabük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ‘Her Apartman Sitesinin Önüne Bir Çöp Kovası' uygulamasının çöp kovalarının yüklenici firmadan temin edildikçe belli bir program dahilinde Karabük'teki tüm mahallelere dağıtılacağı bildirildi.