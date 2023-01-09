Herkes aracın park edildiğini düşündü ama gerçek başka çıktı

Karabük'te sürücüsünün el frenini çekmeyi unutarak terk ettiği otomobil geri geri gelip kaldırıma çarparak durabilirken, kapıları kilitlenen başka bir otomobil içerisinde de köpek bırakıldı.

Olay, Albay Karaoğlanoğlu Caddesinde meydana geldi. Mehmet V. 78 BR 318 plakalı aracını yolun kenarına park etti. El frenini çekmeyi unutarak araçtan ayrılan sürücünün otomobili bir süre sonra hareket etmeye başladı. Otomobil geri geri gelerek kaldırıma çıkarak durabildi. Şans eseri herhangi bir insanın ve aracın o bölgeden geçmemesi tehlikeyi önledi.

Aracı kaldırımın üzerinde gören vatandaşlar ilk önce otomobilin park edildiğini düşünürken gerçeği sonradan öğrendiler. Araç sahibinin bulunması için durum polise bildirildi. Bölgeye gelen Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler sürücüye ulaşarak olay yerine gelmesini istedi. Büyük korku yaşayan sürücü şaşkınlık içerisinde aracını kaldırımdan çekti.

Öte yandan başka bir otomobilde de sürücünün, köpeğini aracının içine kilitleyerek alışverişe gittiği öğrenildi.