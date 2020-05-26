Herkes kavga ederken onlar selamlaştı

Türkiye genelinde korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde mahallelerde ekmek dağıtan fırıncılar kavgası ederken, Karabük'te aynı mahallede ekmek dağıtan fırıncılar selamlaşarak, birbirlerine hayırlı işler temennisinde bulundu.

Sokağa çıkma kısıtlamaları olduğu süreçlerde İstanbul başta olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde yaşanan fırıncıların mıntıka kavgaları Safranbolu'da yaşanmadı. Mahallelerde ve sokaklarda ekmek satış hizmeti veren Safranbolu'daki iki fırıncı aynı sokakta karşılaşınca birbirlerine selam verip önce sohbet ettiler, sonra da hayırlı işler dileyip satışlarına devam etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.