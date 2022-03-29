İhlas Haber Ajansı

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Heyelan evde hasara yol açtı

Karabük’ün Ovacık ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle meydana gelen heyelan sonrası 1 ev hasar gördü.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle meydana gelen heyelan sonrası 1 ev hasar gördü.


İlçeye bağlı İmanlar köyünde eriyen kar suları nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan bölgesinde bulunan evde hasar, bahçede ise derin yarıklar oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede inceleme yapan ekipler şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.


Yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan evde kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

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