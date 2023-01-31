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Hırsını Hülya Avşar maketinden çıkardı

Karabük’te, bir iş yerinin önünde reklam maksadıyla konulan ünlü sanatçı Hülya Avşar’ın karton makete saldırma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Karabük'te, bir iş yerinin önünde reklam maksadıyla konulan ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın karton makete saldırma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.


Ankara Caddesi'nde mobilya üzerine faaliyet gösteren iş yerinin önünden geçen bir kişi, mağazaya ait karton makete saldırdı. Reklam maksadıyla konulan ünlü sanatçı Hülya Avşar'ın karton maketini tekmeleyen kişi, karton parçalandıktan sonra bölgeden uzaklaştı.


Durumu fark eden mağaza sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra polise ihbarda bulundu. Polis ekipleri, henüz kimliği belirlenemeyen kişinin yakalanması için çalışma başlatırken, güvenlik kamerası şahsın makete tekme tokat saldırdığı ve daha sonra parçaladığı anları saniye saniye kaydetti.

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