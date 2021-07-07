Hobi bahçeleri öğrencilerin ilgisini çekiyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde okulların bahçelerinde oluşturulan hobi bahçeleri ilgi görüyor.

Hobi bahçeleri sayesinde öğrenciler doğayla iç içe hoşça vakit geçirirken diğer taraftan da sebze meyve yetiştiriciliği konusunda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlanmış oluyor.

Safranbolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, okullardaki hobi bahçelerini ziyaret ederek okul yöneticilerinden bilgiler aldı.

Gümüş, "Okullarımız bahçelerinde uygun alanlar oluşturarak özellikle salgın dönemini de fırsata çevirerek okul bahçelerinde oluşturdukları hobi bahçeleri ile okullarına ve ilçemize değer katmış oldular. Okul bahçeleri çocuklarımız için çok önemli. Eğitim öğretim sadece sınıflarda gerçekleştirilen bir faaliyet değil. Hobi bahçelerimiz ile okullarımız güzelleşiyor, öğrencilerimiz hem hayata hazırlanıyor, hem de toprakla temas ederek zihinsel, fiziksel ve duygusal yönden kendilerini yenilemiş oluyorlar. Çocuklarımız yedikleri sebze ve meyvelerin nasıl yetiştirildiğini, nasıl büyüyüp olgunlaştığını gözlemleme imkanına sahip oluyorlar. Tüm bunlar aslında eğitimin bir parçası. Bundan dolayı hobi bahçelerinin okullarımıza kazandırılmasında emeği geçen okul yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Özellikle yaz döneminde 'Telafide Ben de Varım' etkinlikleri için okullarımızı şenlendiren öğrencilerimizin hobi bahçelerinde hoş ve keyifli vakit geçirmelerini diliyorum" dedi.