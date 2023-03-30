Hollanda'da ölüme terk edilen Türk vatandaşı Karabük'te tedavi altına alındı

Hollanda'da düşme sonucu kalçasında meydana gelen kırık nedeniyle girdiği ameliyatların ardından ölüme terk edilen 74 yaşındaki Leyla Tek, ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek Karabük'te tedavi altına alındı.

Hollanda'nın Vlaardingen kentinde yaşadığı evde dengesini kaybederek düşen Leyla Tek'in kalçasında kırık oluştu. Hastaneye kaldırılan Tek, ailenin doktorlara olan ısrarları ile girdiği ameliyatlar sonunda yatağa mahkum kaldı. İki ameliyatın ardından doktorların ölüme terk ettiği yaşlı kadının yardımına Türkiye yetişti. Çocuklarının girişimiyle Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla yaşlı kadın Türkiye'ye getirilerek, Karabük'te Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Uygar Daşar tarafından tedaviye alındı.

Hastanede refakatçi olarak kalan Hacı Bayram Emekli, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada annesinin evde düşme sonucu kalçasının kırıldığını belirterek, “Sonra ambulans için telefon açılıyor. İlk yanlış müdahale ambulansa binerken yapılıyor. Ambulansa sedye ile değil de kırık kalçasıyla yürütüyorlar” dedi.

Hastaneye gittiklerinde doktorların ameliyat yapmak istemediklerini ifade eden Emekli, “Ailenin baskısıyla ilk ameliyatı yaptılar ama ikinci ameliyatı gerekli olursa yapmayacaklarını söylediler. Sonra ameliyat yapıldı. Birinci hafta rehabilitasyon merkezine gönderdiler. Orada yara iltihap kaptı. Hastaneye dönüş yapmak istedik, bizi bir hafta beklettiler. Bir haftadan sonra acil kısmından aldı. İkinci ameliyatı da ailenin baskısıyla yaptılar” diye konuştu.

Ameliyatların ardından yaşadıkları süreci anlatan Emekli, “Bizim kültürümüze ters gelen sorular sordular. ‘Anneniz yaşamak istiyor mu? Hayata devam etmek istiyor mu?' gibi. Biz de Müslüman olduğumuz için bunu kabul etmedik. Kendi hatalarını örtmek için bunu kapatmak istediler. Baktık türlü türlü zorluklar çıkarmaya çalışıyorlar. Türk konsolosluğuna başvurduk. Konsolosluk bütün dokümanları Türkiye'ye gönderdi. Cumhurbaşkanımıza ve Sağlık Bakanımıza haber verildi. Türk Devleti'nin kiraladığı ambulans uçakla Türkiye'ye geldik” ifadelerini kullandı.

Emekli, Doç. Dr. Uygar Daşar'ın başarılı bir doktor olduğunu gördükleri için Karabük'ü tercih ettiklerini söyledi.

Hastaya uygulayacakları tedavi ile ilgili bilgi veren Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Uygar Daşar, hastanın uzun süre yatalak kaldığı için bacağında ve sırtında yaralar çıkmaya başladığını aktararak, “Kan değerleri düşük. Enfeksiyon vücut direncini de azaltmaya başlamış. 3-5 gün hastanın genel durumunu düzeltmek için çalışacağız. Mevcut enfeksiyon içeren protezini de çıkardıktan sonra yerine geçici protez takmayı düşünüyoruz. Muhtemelen birkaç ay duracak bu protez. Ameliyattan sonra 1 ay kadar misafir edeceğiz. İki aşamalı operasyon geçirecek. İkinci aşamada işlem bittikten sonra kalıcı protezi takacağız. Gelecek hafta ilk ameliyatını planlıyoruz. 3-4 haftalık damardan antibiyotik tedavisi ile birkaç ay sonra da nihai ameliyatımızı yapacağız” dedi.

Doç. Dr. Daşar, ailenin Ankara ve İstanbul'da da bu ameliyatı olabileceklerini söylemelerine rağmen Karabük'te tedavi olmak istediklerini aktardıklarını belirtti.