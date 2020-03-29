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Huzurevi sakinlerinden "Hayat Eve Sığar" klibi

Karabük Yücel Huzurevi sakinlerinin yer aldığı "Evde kal" klibi büyük ilgi gördü.

Karabük Yücel Huzurevi sakinlerinin yer aldığı "Evde kal" klibi büyük ilgi gördü.


İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de görülen yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların evde kalmaları için başlatılan "Hayat Eve Sığar" kampanyası kapsamında Yücel Huzurevi yönetimince yaşlıların oynadığı "evde kal" klibi hazırlandı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan klipte huzurevi sakinleri oynadı. Huzurevi sakinlerinin "Hayat Eve Sığar, Evde Kal" dediği klipte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına da yer verildi.

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