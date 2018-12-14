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Hz. Mevlana, Karabük Üniversitesinde anıldı

Hz.

Mevlana vefatının, 745'inci yıl dönümünde Karabük Üniversitesinde düzenlenen program ile anıldı.


Büyük İslam alimi ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretlerinin 745'inci vuslat yılında Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda anma etkinliği gerçekleştirildi.


Sema mukabelesinin icra edildiği ve ilahilerin okunduğu anma gecesine Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Özçağlar ve Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ile akademisyenler ve öğrencilerden oluşan davetliler katıldı.


Mevlana'yı anma programında Eskişehir Müzik Topluluğu sah ekibi eşliğinde gerçekleşen sema mukabelesi duygu dolu bir gece yaşattı.


Program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile sona erdi.


Programın sonunda Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, sah ekibine teşekkür ederek hediye takdimde bulundu.

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