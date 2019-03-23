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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Safranbolu'da halkla buluşacak

AK Parti Karabük İl Başkanı Av.

İsmail Altınöz İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Pazartesi günü Safranbolu ilçesinde halkla bir araya geleceğini duyurdu.


Altınöz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Pazartesi günü partisinin seçim çalışmaları kapsamında Safranbolu ilçesi Misak-ı Milli Demokrasi Meydanında halkla bir araya geleceğini duyurdu. İçişleri Bakanı Soylu'nun Safranbolu'ya geleceğinden dolayı mutlu olduklarını belirten Altınöz, “Bakanımız Pazartesi günü Saat 11.00'da halkımızla buluşacak. Tüm Karabüklü ve Safranbolulu vatandaşlarımızın meydandaki yerini almalarını istiyorum” dedi.

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