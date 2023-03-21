‘İçme suyu yetersizliği' iddiasıyla evine su bağlatamayan vatandaş yardım bekliyor

Karabük'ün merkez ilçesine bağlı Saitler köyünde hazineden aldığı araziye ev yaptıran bir vatandaş, köydeki içme suyu yetersizliği iddiasıyla evine su bağlatamadığını ve yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istiyor.

Merkez ilçeye bağlı Saitler köyünde 2021 yılında hazineden arazi satın alan Sabahattin Aksoy isimli vatandaş ev yaptırdı. Yapı kayıt belgesi ve diğer işlemlerini tamamlayan Aksoy, evine su bağlatmak için muhtarlığa başvurdu. Köydeki içme suyunun yetersiz olduğu gerekçesiyle Aksoy'un başvurusu kabul edilmedi. Mağdur olduğunu belirten Aksoy, yetkililerden su sorununun çözülmesi noktasında yardım bekliyor.

Aksoy, “2021 yılında burayı hazineden aldım. Ev yapmak için. Bütün müracaatlarımı yaptım. Evim bittikten sonra oturma iznini de aldım. Muhtarlığa su için başvurduğumda bana başka köyden geldiğim için su verilmeyeceğini söyledi. Bütün resmi kurumlara müracaatlarımı yapmama rağmen bir sonuç alamadım. Yetkililerden yardım bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Su ihtiyacını şimdilik bahçesindeki sondajdan karşıladığını ifade eden Aksoy, “O zaman da iki adet motor çalıştırıyorum. Yüklü elektrik faturası geliyor. Köy dışından oturan başka kişiler de var. Onlarda su var. Su hattı evimin 10 metre yakınından geçiyor. Burada sondaja 100 bin liraya yakın masraf yaptım. Bahçe sulamak için de havuz oluşturdum” diye konuştu.

Milletvekillerine, CİMER'e, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine başvurduğu dilekçelere gelen cevapla ilgili konuşan Aksoy, “İçme suyu yetmiyor diye veremediklerini söylüyorlar. Burada bütün evlerde, ahırlarda ve bahçelerde su var. Benim bir hayvan kadar değerim yok mu? Yetkililerden suyun bağlanmasını rica ediyorum” dedi.