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İHA muhabiri fotoğraf yarışmasında birinci oldu

Karabük’ün Yenice ilçesinde düzenlenen fotoğraf yarışmasında İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Dilek Kocabaş birinci oldu.

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen fotoğraf yarışmasında İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri Dilek Kocabaş birinci oldu.


Yenice Kaymakamlığı ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın destek verdiği ‘Şeker Kanyonu Doğa Müzesine Kavuşuyor' projesi kapsamında düzenlenen fotoğraf yarışması sonuçları Kaymakamlık Toplantı Salonunda açıklandı. 26 Haziran ile 02 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen yarışmaya 7 kişi başvurdu. Yenice'nin eşsiz doğası, yaban hayatı, köylerindeki geleneksel yaşam öğeleri, el sanatları gibi kültürel değerleri kapsayan fotoğraflardan oluşan ve ilçenin eko turizme kavuşturulması, turizmin geliştirilmesi amacıyla Kaymakamlık tarafından düzenlenen yarışmada köyde geleneksel yaşam fotoğrafı ile İHA Muhabiri Dilek Kocabaş birinci, Kemal Özkılıç ikinci, Gazenfer Demirer ise üçüncü oldu.


Yarışmada birinci olan İHA muhabiri Dilek Kocabaş'ın para ödülünü Yenice İlçe Kaymakamı Muhammed Evlice takdim etti. Kaymakam Evlice muhabirimiz Dilek Kocabaş'ı tebrik ederek başarılar diledi.

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