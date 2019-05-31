İHH'dan kardeşlik iftarı

İl ve ilçelerden gelen ailelere iftar açtıran İHH çocukları da bayram öncesi sevindirerek bayramlık aldı.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen, geleneksel kardeşlik buluşması etkinliğinde üniversite çocuk gelişim bölümü ve diğer öğrenciler eşliğinde oyunlar ve aktiviteler de gerçekleştirildi. Etkinlikte çocukların mutluluğu gözlerinden okunuyordu.

İHH Karabük yetkilileri bu etkinliklerin artarak devam edeceğini belirterek, bu çalışmaları Karabük halkının destekleri ile yaptıklarını ifade ettiler.