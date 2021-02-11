Ihlamur Seyir Terası'nda bariyer çalışmaları sürüyor

Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden olan, yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Ihlamur Teras Tesisine ve Yazıköy'e giden yolda Yenice Belediyesi olarak başlatılan yol genişletme ve duvar bariyer çalışmaları devam ediyor.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı çalışmalarla ilgili bir açıklama yaparak, "Yenice Orman İşletme Müdürlüğünden 29 yıllığına kiraladığımız Ihlamur Teras ve Yazıköy grup yolu olarak kullanılan 3 kilometrelik kısımda vatandaşlarımız için daha güvenli bir yol oluşturabilmek için Yenice Belediyesi olarak yol genişletme ve duvar bariyer çalışması başlattık. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Çırapazarı-Güney-Camiyanı köprüsünden başlayan 3 kilometrelik kısmın 930 metresi ise geçtiğimiz günlerde ihale edildi. İhale bedeli olan 500 bin TL İller Bankası tarafından hibe olarak belediyemize aktarılmıştır. Ödeneğin aktarılmasında katkısı olan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum başta olmak üzere, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş'e, AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz'e, MHP Karabük İl Başkanı Dr. Adem Kar'a, AK Parti Yenice İlçe Başkanı Erdal Yirmibeş'e , MHP Yenice İlçe Başkanı Ergün Karakırık'a ve bu konuda gayret ve katkısı olan emeği geçen herkese ilçem adına teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Çaylı, "Ihlamur Teras yolundaki duvar bariyerlerin 2 bin 70 metresi Yenice Belediyesi imkanlarıyla yapılmaya başlanmış olup, bin 200 metresi tamamlanarak geri kalan 870 metreyi de inşallah Haziran ayı sonuna kadar tamamlayacağız. Çalışmalarımızın tamamlanmasının ardından vatandaşlarımız bu yolu daha güvenli bir şekilde kullanabilecekler. Yolun hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan eder, tüm vatandaşlarımıza saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.