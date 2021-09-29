Ihlamur Teras'ta yoga kampı ilgi gördü

Yenice Belediyesine ait bir sosyal tesisi olan Batı Karadeniz'in en büyük tesislerinden birisi Ihlamur Teras bu değişime ayak uydurabilmek amacıyla gerek tesisi gerekse Yenice destinasyonunda turizme yeni bir boyut kazandırmak için girişim ve çalışmalar gerçekleştirerek, yeni aktiviteler, yeni müşteri grupları, yeni deneyimler; kısacası yeni bir marka değeri için çalışmaya devam ediyor. Türkiye'nin en büyük blok ormanlarına ev sahipliği yapan Yeşil Yenice'nin merkezi destinasyonu Ihlamur Teras'ta bol oksijen ve huzurun eşlik ettiği bir atmosferde gerçekleştirilen yoga kampı ilgi gördü. Hafta sonu ilk kez Ihlamur Terasta konaklamalı olarak gerçekleştirilen yoga seanslarında katılımcılar tesisin açık ve kapalı mekan ortamlarında doğal atmosferin tadını çıkarttılar. Yoga severler Yenice'nin bol oksijenli havası ve muhteşem orman manzarasında yoganın yanı sıra nefis lezzetleri tattılar, kanyon yürüyüşü, müze ziyareti, orman içi yürüyüşle dolu dolu ve keyifli bir zaman geçirdiler.

Yoga, bireylerin fiziksel ve zihinsel iyilik halini arttırmak, stresi azaltmak, sağlıklı kalmak, güç ve esnekliği artırmak için yapılan egzersiz ve meditasyon faaliyetlerinden biridir. Modern şehir yaşamının stresinden kurtulmak isteyenler tarafından çokça talep edilmekte ve yoga severler her geçen gün artmaktadır. Ihlamur Teras Tesisi değerlendirerek tesis de yenilikçi imkan ve aktivitelerle yeni turistleri ağırlamayı sürdürüyor.