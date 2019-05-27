İhlas Vakfı öğrenci evlerinde mezuniyet coşkusu yaşandı

Türkiye'nin değişik illerinden ve Yemen'den gelen öğrencilerin barındığı İhlas Vakfı Öğrenci evlerinin mezuniyet etkinliği bir restaurantta yapıldı. Etkinliğe onur konuğu olarak Tarihçi Yazar Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'in yanı sıra, Zonguldak İhlas Vakfı Temsilcisi Yusuf Yıldız, Zonguldak İhlas Temsilcisi Süleyman Hamzaçebi, Kastamonu İhlas Yurt Müdürü Enis Köklü, Kastamonu İhlas Temsilcisi Ali Savaş, Düzce İhlas Yurt Müdürü Necmi Akdağ, Karabük eski İhlas Temsilcisi İrfan Kibar, Karabük İhlas Vakfı Temsilcisi İsmail Koş, İhlas Haber Ajansı Karabük Bölge Müdürü Yasin Erdem ve çok sayıda misafir katıldı. Şiirlerin okunduğu programda, konuşan İhlas Vakfı Karabük Temsilcisi İsmail Koş, mezun öğrencilere başarılar dileyerek, beraberliğin devam edeceğini söyledi.

Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Ramazan-ı Şerif'in öyle bereketli olduğunu ve kıymetini bilmek gerektiğini söyleyerek, “ Bir sultandır o, 11 ayın sultanı. Buraya bir sultan gelse bir evde misafir olabilir. Koskoca Karabük davet etse kaç eve gidebilir. Ama Cenab-ı Allah'ın gönderdiği sultan sadece Türkiye'de değil, bütün dünyadaki Müslümanların evine misafir oluyor. Bir sultan geldiği zaman bahşişler hediyeler ama bu sultan rahmet, mağfiret ediyor ve cehennemden azat olmayı getiriyor. Öyle sultanı kim nerede bulabilir. O Sultan'ın kıymetini bilmek lazım” diyerek mezun olan öğrencilere öğütler verdi.

Program sonunda İhlas Vakfı Karabük temsilcisi İsmail Koş tarafından Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil'e tarihi Safranbolu evi maketi hediye etti. Şimşirgil ise, öğrenci evlerinden mezun olan gençlere ise imzalı kitap hediye etti.

Program iftar yemeğinin ardından sona erdi.