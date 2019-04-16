İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

İki aracın çarptığı inek telef oldu

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde kamyonetin ezdiği ardından bir otomobilin çarptığı inek telef olurken, kazada 2 araç hasar gördü.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kamyonetin ezdiği ardından bir otomobilin çarptığı inek telef olurken, kazada 2 araç hasar gördü.


Edinilen bilgiye göre kaza, Eskipazar-Karahasanlar köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası bilinmeyen kamyonet Eskipazar istikametinden Karabük istikametine seyir halindeyken Karahasanlar köyü mevkiine geldiğinde aniden yola çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan ineğe aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobil daha çarparak hasar gördü. Kazada iki aracın çarptığı inek telef oldu. Trafiğe kapanan yol telef olan ineğin ve hasar gören araçların kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.