İki aracın çarptığı inek telef oldu

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde kamyonetin ezdiği ardından bir otomobilin çarptığı inek telef olurken, kazada 2 araç hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskipazar-Karahasanlar köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası bilinmeyen kamyonet Eskipazar istikametinden Karabük istikametine seyir halindeyken Karahasanlar köyü mevkiine geldiğinde aniden yola çıkan ineğe çarptı. Çarpmanın şiddeti ile yola savrulan ineğe aynı istikamette seyir halinde olan başka bir otomobil daha çarparak hasar gördü. Kazada iki aracın çarptığı inek telef oldu. Trafiğe kapanan yol telef olan ineğin ve hasar gören araçların kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.