İki grup arasında bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Karabük'te aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada biri ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, Yeşil Mahalle Dağdelen Sokak Ormancılar Sitesinde meydana geldi. E.E.E. isimli şahısla F.A. arasında tehdit ve hakaret nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi nedeniyle F.A. yanında getirdiği bıçakla E.E.E.'yi vücudunun farklı yerlerinden yaraladı. Kavgaya karışan T.G. ve Y.G. isimli şahıslar da aldıkları darbe nedeniyle hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bıçak darbesi alan E.E.E. ve arkadaşları hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kavgaya karıştığı tespit edilen B.A., B.A. ve M.F.M. isimli şüpheliler de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.