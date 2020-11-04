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İki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu

Karabük’ün Eflani ilçesine bağlı Saçak köyü’nde çıkan yangında iki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu.

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Saçak köyü'nde çıkan yangında iki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu.


Edinilen bilgiye göre olay İlçeye bağlı Saçak Köyü Murat Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Akyüz'e ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İki katlı evi tamamen saran alevler çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı.


İki katlı evin küle dönmesine neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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