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İki katlı ahşap ev yangında küle döndü

Karabük’ün Yenice ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü.

Karabük'ün Yenice ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev küle döndü.


Edinilen bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Şenköy köyü Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa ve Halil Tavukçu isimli kardeşlere ait iki katlı ahşap evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevleri gören köylüler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Yenice Belediyesi itfaiye ekipleri ile arazözler yangına müdahale etti. 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında iki katlı ahşap ev tamamen yanarak kül oldu.


Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni için inceleme çalışması başlatıldı.

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