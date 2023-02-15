İki katlı ev alevlere teslim oldu

Karabük'ün Eflani ilçesinde alevlere teslim olan iki katlı ev kullanılmaz hale geldi.

Olay Çelebiler Mahallesinde meydana geldi. Hüseyin ve Sebahattin Kalaycı'ya ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler tüm evi kısa sürede sararken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken ev kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.