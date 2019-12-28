İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İki katlı ev yangında kül oldu

Karabük’ün Eskipazar ilçesine bağlı Kulat köyünde iki katlı ev çıkan yangında kül oldu.

Karabük'ün Eskipazar ilçesine bağlı Kulat köyünde iki katlı ev çıkan yangında kül oldu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kulat Köyü Orta Mahallesi'nde İbrahim ve Şahin Yardibi'ye ait iki katlı evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören köylüler durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve arazözler 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangında iki katlı ev tamamen yanarak küle döndü.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.