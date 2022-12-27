İki katlı ev yangında kül oldu

Karabük'ün Bürnük köyünde iki katlı bir ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Olay, merkez ilçeye bağlı BürnükKöyü Kalafatlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail G.'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatılırken yangında ev kullanılmaz hale geldi.