İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İki katlı ev yangında küle döndü

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde 2 katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 2 katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesine bağlı Düzce Köyü Kozcağız Mahallesi'nde Remzi Şahin'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


Öte yandan yangın yerinde sağlık ekipleri de hazır bulundu. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.