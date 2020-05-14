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İki katlı ev yangında kullanılmaz hale geldi

Karabük’ün Eskipazar ilçesinde iki katlı bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde iki katlı bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Çandırlar köyünde Ali ve Kemal Çuhandar isimli şahıslara ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler 30 dakikalık çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Meydana gelen olayda iki katlı ev kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni için inceleme çalışması başlatıldı.

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