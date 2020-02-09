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İki katlı evde elektrik kontağından yangın çıktı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde iki katlı evin birinci katında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki katlı evin birinci katında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.


Edinilen bilgiye göre olay, Bağlarbaşı Mahallesi Karlıtepe Sokak'ta meydana geldi. Niyazi U. isimli vatandaşa ait iki katlı evin birinci katında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Alevleri gören ev sahipleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını kontrol altına aldı. İki odanın yandığı evde maddi hasar meydana geldi.

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