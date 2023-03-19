İki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu

Karabük'ün Eflani ilçesinde iki katlı evin çatısı alevlere teslim oldu.

Olay, ilçeye bağlı Osmanlar köyü Çalıkahvesi Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet ve Sezgin Öztürk'e ait iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler tüm çatıyı sararken, yangın ikinci kattaki daireye sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Maddi hasar oluşturan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.