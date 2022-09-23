İki katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Karabük'te müstakil bir evin ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Kır Sokakta meydana geldi. Semra Kaçmaz isimli vatandaşın ikamet ettiği müstakil evin ikinci katındaki yatak odasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm odayı sararak çatıya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatılırken evin bir kısmında maddi hasar oluştu.