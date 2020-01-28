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İki kişinin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Karabük’ün Yenice ilçesinde hatalı sollama sonucu iki kişinin ölümüne sebep olan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde hatalı sollama sonucu iki kişinin ölümüne sebep olan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Yenice-Zonguldak karayolu üzerinde üç gün önce meydana gelen kazada Mustafa Benli (54) yönetimindeki 35 MML 43 plakalı otomobil ile ilçe merkezi istikametine seyir halinde iken karşı istikametten gelen ve hatalı sollama yapan Hakan Abay yönetimindeki 34 BJC 649 otomobil ile kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada hurdaya dönen araçta sıkıştıktan sonra çıkarılan Benli çifti kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken kaza ile ilgili inceleme çalışmaları sona erdi.


Yapılan incelemelerde hatalı sollama yaptığı tespit edilen sürücü Abay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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