İki otomobil çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Karabük'ün Yenice ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Kazada biri ağır, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Yenice ilçesi sanayi sitesi mevkiinde meydana geldi. Zonguldak istikametinden Karabük'e gitmekte olan Murat Kabasakal (40) idaresindeki 67 ZM 124 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelmekte olan İlhan Uslu (49) idaresindeki 67 ZP 029 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Uslu ile diğer otomobilde bulunan Mehmet Kabasakal (69) ile H.K. (9) yaralanırken, sürücü Murat Kabasakal ise yara almadan kurtuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yenice Devlet Hastanesine kaldırılan 3 yaralı burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Mehmet Kabasakal'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.