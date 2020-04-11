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İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Karabük’ün Yenice ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Yenice-Zonguldak karayolunda meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Yetiş Ç. yönetimindeki 67 LT 146 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Serkan D. idaresindeki 78 AAL 747 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Yetiş Ç., Sevcan Ç. ve Serkan D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.


Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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