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İki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada muhtar ve eşi yaralandı

Karabük’te iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada köy muhtarı ve eşi yaralandı.

Karabük'te iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada köy muhtarı ve eşi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde Dayıslar köyü mevkiinde yaşandı. Yeşiltepe Köyü Muhtarı Muammer Karakaş (64) idaresindeki 78 AZ 774 plakalı Tofaş marka otomobil ile Ali A. (57) idaresindeki 78 SS 240 plakalı Volkwagen marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada Muammer Karakaş ile eşi Fatma Karakaş yaralandı. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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