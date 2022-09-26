İkili Mesleki Eğitim Uygulamasının açılışı yapıldı

Mesleki ve Teknik Eğitim öğrencilerinin gerçek iş ortamlarında kalma sürelerinin artırılması ve eğitim-istihdam-üretim üçgeninin güçlenmesi çerçevesinde imzalanan ‘İkili Mesleki Eğitim Uygulamasının açılışı için KARDEMİR'de tören düzenlendi.

EKM Konferans Salonunda gerçekleştirilen törene Karabük Valisi Fuat Gürel, KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar, İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, KARDEMİR yöneticileri, Mesleki Eğitim Merkezi Okul Müdürü Ahmet Çelebi ve öğrenciler ile veliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını yapan Vali Fuat Gürel, “Tüm gençlerimizin bir şekilde bir mesleği öğrenmesi gerekir. Bizler genelde veliler olarak çocuklarımızın akademik başarısı için uğraşırız, Anadolu Liseleri, Fen Liselerine göndeririz. Gençlerimizin kendilerine göre yetenekleri var bu yöndeki çocuklarımızı yetenekleri doğrultusunda meslek liselerine gönderilmesinde fayda var. Devletimizde meslek liselerine çok önem veriyor, bu çerçevede başarılı çocuklarımızın meslek liselerinde okumalarını arzu ediyoruz” dedi.

Öğrencilerin sanayi tesislerinde çok önemli işler icra edeceklerini belirten Gürel, “Bu fabrikalarda çalışmak, üretim yapabilmek ve sanayinin bir parçası olmak çok basit olmasa gerek. Bu fabrikalarda bulunmak, buraları ayakta tutabilmek önemli bir zeka ürünüdür. Çünkü buralarda da bilgi, beceri ve yeteneğe çok fazla ihtiyaç olduğunu düşünüyorum, bu anlamda sizlerin becerikli ve yetenekli gençler olduğunuzu düşünüyoruz. Okullarımızda teorileri alıyorsunuz, oralarda atölyelerimiz var sizin eğitiminiz açısından çok önemlidir, son yıllarda özellikle Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleri ile atölyelerimiz yenileniyor, güncelleniyor, bir kısım okullarımız kalkınma ajanslarından çok önemli destekler alıyorlar. Ama bunlar yetmez, burası üretimin olduğu yer ve sizlerin mesleği öğrenebileceğiniz bir yer, sizler iki gün teorik, üç gün pratik yapacaksınız, pratik çok önemli, bizler 8-9 aylık eğitim hayatının son 10 günü staj yapardık bu bize yetmezdi ama sizler bu mesleği tamda öğreneceğiz yerdesiniz. Kardemir ülkemizin en önemli okullarından bir tanesi, kurulduğu tarihten itibaren ülkemizin bütün sanayicilerini, işletmecilerini yetiştirmiş bir okul, bu aynı zamanda ülkemizin değişik noktalarında başka fabrikaların kurulmasına sanayinin gelişmesine bir okul görevi görmüş bir işletme, şimdi de sizleri yetiştirecek sizler vesilesi ile inşallah ülkemizin geleceğini daha ilerilere taşımış olacağız” ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından KARDEMİR'in düzenlediği beceri eğitimi sınavları ve mülakatlarda başarılı olan 30 öğrencinin ünite çekişleri ve yemin edilmesiyle devam eden program Vali Fuat Gürel ve protokol üyeleri tarafından öğrencilere hediyelerin verilmesi ve hatıra fotoğraf çekimi ile son buldu.