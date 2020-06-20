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İl Başkanı Altınöz'den Babalar Günü mesajı

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.


İl Başkanı Altınöz, sadece bu anlamlı günde değil, her zaman babaların gönüllerinin hoş tutulması, saygı ve sevginin en güzel şekilde gösterilmesini istedi.


Hayatı boyunca maddi manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babaların Babalar Günü'nü kutladığını ifade eden Altınöz, şunları kaydetti:


"Hayatımızın her anında varlıklarıyla bizleri onurlandıran babalarımız, aile içerisinde üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları büyük bir özveriyle yerine getirmektedirler. Yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren, ailenin mutluluğu için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan babalarımız, çocuklarını geleceğe güvenle hazırlamak için ellerinden gelen tüm gayreti sarf etmektedirler. Elbette bizler de sadece bu anlamlı günde değil, her zaman onların gönüllerini hoş tutmalı, saygı ve sevgimizi en güzel şekilde göstermeliyiz. Hayatı boyunca maddi manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum."

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