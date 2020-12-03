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İl Emniyet Müdürlüğü'nden sevindiren hediye

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli personelin yürüme ve hareket zorluğu çeken çocuğu için alınan engelli puseti aileyi sevindirdi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli personelin yürüme ve hareket zorluğu çeken çocuğu için alınan engelli puseti aileyi sevindirdi.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde ‘Sevgi her engeli aşar' sloganı ile bünyesinde çalışan bir personelin engelli çocuğu için sürpriz hazırladı. İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ'un girişimleri ile TSO Başkanı Mehmet Mescier tarafından karşılanan engelli puseti bu özel günde aileye teslim edildi.


Hediye karşısında duygulanan polis memuru ve ailesi emeği geçen herkese teşekkür etti.


İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, tüm vatandaşların olduğu gibi engelli vatandaşlar ile ailelerinin yanında olduklarını belirtti.

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