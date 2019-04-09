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İl Genel Meclis Başkanlığına Hasan Yıldırım seçildi

Karabük İl Genel Meclisi Başkanı, 17 meclis üyesinin oyunu alan Hasan Yıldırım oldu.


2019 Mahalli İdareler seçimlerinin ardından İl Genel Meclisinde yapılan seçimle İl Genel Meclis Başkanlığı görevine AK Partili Hasan Yıldırım getirildi. İl Genel Meclisi toplantı salonunda gerçekleşen Nisan ayı Meclis toplantısında İl Genel Meclis Başkanı seçimi gerçekleştirildi. 17 Meclis üyesinin katıldığı oylama sonucunda Hasan Yıldırım yeni İl Genel Meclis Başkanı seçildi.


Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, geçmiş dönemlerde olduğu gibi İl Özel İdaresini güçlendirecek güzel hizmetlere için hayırlı kararlar almak temennisinde bulunarak meclis üyelerine teşekkür etti.

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