İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı

Geçen yıl altyapı çalışmalarının tamamlanmasına rağmen mevsim şartlarından dolayı asfaltına başlanmayan köylerde çalışmaların başladığını belirten Başkan Sözen “Merkez Kayı Köyümüzde 1.4,Yenice Yeniköy Köyümüzde 1.1 ,Safranbolu Karıt-Navsaklar Grup Yolunda 2.7 ve Eskipazar Doğancılar Köyümüzde 1.5 kilometre olmak üzere toplamda 6.7 kilometrelik yolumuzda asfalt çalışmamız tamamlanmıştır. Asfalt yapımının yanı sıra yol genişletme, ve malzeme serimi ile köy yollarımız asfalt serimine hazır hale getiriliyor. Yol Medeniyettir anlayışla milletimize güvenli ve konforlu yollar kazandırmaya devam ediyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda belirlediğimiz hedefler var. Bu hedeflerimize ulaşmak, hatta hedeflerimizin üzerine çıkmak için azim ve gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

“Geçtiğimiz günlerde ilimizde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel afeti sonrası Merkez, Safranbolu, Eskipazar, Eflani ve Ovacık ilçelerimizde ulaşıma kapanan ve hasarlı yollarımız İl Özel İdaremizin anında müdahalesi ile ulaşıma açılmıştır” diyen Sözen, “Bunun yanı sıra zarar gören içme suyu isale hattı ve tarımsal sulama hatlarında gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Yeni afetlere, sel baskınlarına güçlü makine parkımız ve personelimiz ile hazırlıklıyız” ifadelerini kullandı.

Sözen, “Vatanımızın birliği ve bütünlüğü için canlarını veda eden kahraman şehitlerimizin ebedi istirahatgahları İl Genel Meclisinin katkılarıyla Karabük merkez ve ilçelerinde bulunan şehit mezarlarında Karabük İl Özel İdaresi tarafından yenileme ve bakım çalışmalarına başlandığını aktaran Başkan Sözen “2023 yılının ilk çeyreğinde 5 adet şehit mezarı yeniden yapılmıştır. Üç adet şehit mezarında da bakım çalışmaları yapılarak bayrak direkleri yenilenmiştir.2023 yılı içerisinde şehit mezarları yenileme ve bakım çalışmaları devam edecektir” diye konuştu.

Tamamlanan ve devam eden projelerden bahseden Başkan Sözen “Eskipazar ilçemizde bulunan Hadrianopolis Antik kentinde idaremizin ihalesini yaptığı Hamam A restorasyonu çevre düzenlemesi ve seyir terası yapım içi çalışmalarına başlandı. En kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır.2022 yılında idaremiz tarafından ihale ve sözleşmesi tamamlanarak yapımına başlanan ve 16 köyümüzün ulaşımını ilgilendiren Safranbolu Değirmencik köyü köprüsü ulaşıma açılmıştır. Yine 2022 yılında Yenice İlçemizde meydana gelen sel afetinde kullanılamaz hale gelen Güney-Tır Köyü köprüsü ihalesi idaremiz tarafından yapılmış ve tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuştur. Ayrıca Şeker Kanyonunda istinat duvarı yapımı ve mesire alanında çevre düzenlemesi çalışmaları devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.