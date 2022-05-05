İl Genel Meclisi Mayıs ayı toplantısı yapıldı

Karabük İl Genel Meclisi Mayıs ayı toplantılarının birinci birleşimi, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

İl Özel İdaresiMeclisToplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Sözen, “Havaların ısınmasıyla ve pandemi şartlarının gevşemesiyle birlikte tam kadro sahada olacağız. KÖYDES ödeneklerimizin gelmesiyle birlikte ilçelerimizden gelen plan ve programları sahada uygulayarak milletimizin hizmetine sunacağız. İl Genel Meclisimizin çalışmalarını tamamlayarak ilçeleriyle ilgili programları teslim ettiler. Milletimize karşı olan sorumluluklarımızı, milletimize layık olacak şekilde ilçelerimizde, köylerimizde ve beldelerimizde kamu kaynaklarını etkin ve verimli bir şekilde kullanarak hayata geçireceğiz" dedi.

Köylerin ihtiyaçları ve köyde yaşayan vatandaşların daha konforlu bir yaşam sürmeleri adına meclisin ve meclis üyelerinin ayrı ayrı yapmış olduğu çalışmalar neticesinde hizmetleri bu sene fazlasıyla sağlamış olacaklarını ifade eden Sözen, "İl Özel İdaremizin 2022 yılında yapacağı çalışmalarda vatandaşlarımızın beklentileri yüksek, biz bu beklentileri karşılamaya çalışacağız" diye konuştu.

Sözen, "İl Özel İdaremiz bugün geldiği noktada kendi kendine yeten bir durum haline gelmişse bu birlik beraberliğin çok büyük önemi var. Biz tüm çalışmalarımızı bu minvalde devam ettireceğiz. İdarenin meclisimiz ile olan uyumuna riayet ediyoruz. Bu ahengi bozacak herhangidir duruma fırsat vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.