İl Genel Meclisi'nde yeni dönem başladı

Karabük'te 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminin ardından yeni İl Genel Meclisi üyeleri mazbatalarını alarak görevlerine başladı.

İl Genel Meclisi üyeleri, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile birlikte ilk olarak Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yaptı. Çelenk sunumunun ardından İl Genel Meclisi toplantı salonunda Nisan ayı toplantısının ilki gerçekleştirildi.

Nisan ayı ilk toplantısında açılış konuşmasını yapan Genel Sekreterimiz Mehmet Uzun, öncelikle seçilen tüm meclis üyelerimize hayırlı olsun temennisinde bulunarak şunları söyledi: “Önümüzdeki 5 yıl hep birlikte Karabük için güzel işler yapmak adına çalışacağız. Bir önceki meclis üyelerimiz ile uyum içerisinde çalışarak Karabük'ümüze faydalı olmaya çalıştık. İnşallah sizlerle de uyum içerisinde çalışarak İlimize fayda sağlayacağız. İl Genel Meclisinde Vali, Meclis Üyeleri ve Genel Sekreter ortaklaşa üç saç ayağı anlaşma yaptığı takdirde çok güzel hizmetler gerçekleştiriliyor. Bunu da şimdiye kadar gerçekleştirdik, bundan sonra da gerçekleştirmek için hep birlikte çalışacağız. Ben tekrar tüm meclis üyelerimize hayırlı olsun diyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."