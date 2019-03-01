İl Genel Meclisinin Mart ayı toplantılarının ilki yapıldı

Meclis üyelerinin katılımıyla İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonunda yapılan toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Köydes projeleri, İl Özel İdaresi bütçesiyle ilçelerde ve köylerde uygulanan yatırım ve hizmetler, diğeri ise İller Bankası kanalıyla gerçekleştirilen kamu yatırımları hakkında bilgi verdi.

“Köydes için 144 milyon 953 bin TL ödenek yapıldı”

Köydes ödenekleri hakkında bilgi veren Sözen, bu proje için topam 144 milyon 953 bin TL ödenek yapıldığını belirterek, “Tahsis edilen bu ödeneklerle, içme sularında 33 milyon 071 bin TL ödenekle 628 proje uygulanmış, Köydes öncesi 548 olan şebekeli ünite sayısı 812 üniteye çıkarılmış, 284 olan çeşmeli ünite sayısı 59'a düşürülmüş, 37 olan susuz ünite sayısı 0'a indirilmiştir. Yol çalışmalarında ise 80 milyon 149 bin TL ödenek ayrılmış, 712 adet yol projesi ile 773 kilometre yolumuzu asfaltlanmış 850 kilometre yolumuz ise sanat yapılarıyla beraber asfalta hazır stabilize haline getirilmiştir. Kanalizasyonda da 32 adet proje uygulanmış 1 milyon 351 bin TL ödenek harcanmıştır. Sulama sularında ise 401 bin 835 TL ödenekle 15 adet sulama suyu projesi gerçekleştirilmiştir” dedi.

5 yılda 6.dönem meclisin almış olduğu kararlar doğrultusunda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Sözen, 5 yıllık gerçekleştirilen bütçenin toplamının 179 milyon 900 bin TL olduğunu, Bakanlıklar ve Genel Müdürlüklerden gelen bütçelerin ve öz gelir bütçesinin toplamının 695 milyon 891 bin TL olarak gerçekleştiğini belirtti.

Sözen, “ İlk olarak meclisimiz makine parkının yenilenmesine karar vermiş, 21 milyon 201 bin TL'lik bir bütçeyle 60 adet yeni iş makinesinin kuruma kazandırılmasını sağlamıştır.2 adet mobil konkasör alınarak 742 bin 472 ton yol malzemesi üretimi gerçekleştirilmiştir. 6 adet çöp kamyonu, 2 bin 674 adet çöp konteynırı ile çöp toplama hizmeti başlatılmıştır. Asfaltta ise Köydes kapsamında toplamda yapılan 773 kilometre asfaltın 594 kilometresi son beş yılda gerçekleştirilmiştir. Kilit parkede 598 bin 961 metrekarelik kilitli parke alımı ve uygulaması gerçekleştirilmiştir. Köy konaklarının yapımı, tamiri, bakım ve onarımı için bütçeden 813 bin 555 TL ödenek ayrılmıştır. Köy yardımları kalemine 5 yılda 10 milyon 013 bin TL ödenek ayrılmış ve muhtarlarımız vasıtasıyla köylerimize aktarılmıştır. Tarıma bütçeden ayrılan 1 milyon 760 bin TL ödenekle İl Tarım Müdürlüğü aracılığıyla vatandaşımıza destek olunmuştur. Gençlik ve Spora ayrılan 232 bin TL ödenekle amatör spor kulüplerimize destek verilmiş, Keltepe Kayak Merkezi için ise 381bin TL ödenekle proje desteklenmiştir. Eğitim için ayrılan 39 milyon 230 bin TL ödenekle ilimizin tamamındaki okullarımızın tamir, bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir” diye açıkladı.

İller Bankasından 2014-2019 yılları arasında sadece altyapı yatırımları için tahsis edilen ödeneğin miktarının 7 milyon 773 bin TL olarak gerçekleştiğini açıklayan Sözen, “Bunun dışında Sağlık harcamalarına 3 milyon 088 bin TL, Kültür ve Turizme 3 milyon 158 bin TL, Emniyet için 1 milyon 410 bin TL, Jandarma için 3 milyon 193 bin TL, Sosyal Hizmetler için 1 milyon 961 bin TL, Müftülük için 85 bin TL, İçişleri 112 Acil için 3 milyon 500 bin TL ödenek tahsis edilmiş ve yatırıma dönüştürülmüştür. Bu rakamlar vererek ifade etmeye çalıştığım kamu yatırımları alanında İlimizin 81 il içerisinde ilk sıralarda olduğunu özellikle belirtmek isterim” diye konuştu.