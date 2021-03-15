Karabük Valisi Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirilen İl İdare Şube Başkanları Toplantısı'nda korona virüs önlemleri görüşüldü.

İdarede birliğin sağlanması, işlerin gözden geçirilerek düzenleştirilmesi, teşkilatın ahenkli çalışması için gerekli tedbirlerin alınmasını görüşmek ve kararlaştırmak amacıyla yapılan İl İdare Şube Başkanları toplantısı yapıldı.

Valilik Büyük Toplantı Salonunda maske ve sosyal mesafe kuralları çerçevesinde yapılan toplantıda İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı tarafından Vali Fuat Gürel ve katılımcılara bilgilendirme yapıldı.

Gündemde yer alan konu başlıkları üzerinden değerlendirmelerde bulunan Vali Fuat Gürel; “Salgınla mücadelede kalıcı başarının sağlanması için temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulması büyük önem taşımaktadır. İlimizde yürütülecek denetim faaliyetlerinin artırılması, kurum amirlerinin de yapılacak denetimlere zaman zaman katılarak, koordinasyon bütünlüğünün sağlanması, denetimlerin etkinliği ve sürekliliği kadar vatandaşlarımızın yasaklara karşı tutumu da önemli olduğundan, halkımızın yeni kontrollü normalleşme sürecinde rehavete kapılmaması için gerekli tedbirlerin ivedilikle alınarak, uyulacak kuralların anons, broşür vb. yollarla halkımıza duyurulmaya devam edilmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Gürel, salgınla mücadele son derece önemli olan aşılama faaliyetleri ile ilgili olarak halkın bilinçlendirilmesi, aşıya karşı olumsuz tutumların giderilerek, ildeki aşılama oranının en yüksek düzeye ulaşabilmesi için ilgili kurumların gerekli çalışmaları yapması gerektiğini belirtti.

İl Hıfzıssıhha Kurul Kararları gereği uygulanan idari yaptırım cezalarına ilişkin vatandaşların valiliğe yönlendirildiğini ifade eden Gürel, “İdari yaptırımlara karşı yapılacak itirazlarda ilgili kurumlar tarafından vatandaşların valiliğe yönlendirilmemesi, yargı yoluna gidilmesi gerektiğinin bilgisi verilmesi gerekmektedir” dedi.

Kamu kurum ve kuruluşları ile işletme ve işyerlerine girişlerde ‘Hayat Eve Sığar' (HES) mobil uygulamasından veya e-Devlet sistemi üzerinden her gün HES kodu sorgulaması yapılarak, tutanak altına alınması ve listelerin günlük olarak dosyalanması gerektiğini aktaran Gürel, meydanlarda, sokak ve caddelerde, site bahçelerinde, parklarda vb. ortamlarda vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak bulunmalarının önlenmesi ve kurum bahçelerinde personellerin toplu olarak bulunmamaları konusunda uyarılması gerektiğini söyledi.

Yüz yüze eğitimde alınacak önlemler içinde gerekli uyarıları yapan Gürel, “Okullarımızda mesafe kurallarına riayet edilmesi, dezenfektan ve gerekli temizlik malzemelerinin temini, ebeveyn kontrolünde gelen öğrencilerin mümkünse hep aynı kişi tarafından okula bırakılması, velilerin sınıf içine alınmaması, ayrıca 65 yaş ve üzeri ebeveynlerin çocuklara refakat etmemesi, okullar bölgesinde emniyet tedbirlerinin sağlanması, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde trafik ve emniyet tedbirlerinin sağlanması konusunda Milli Eğitim, Jandarma ve Emniyet birimlerince gerekli çalışmalar yapılmalıdır” şeklinde konuştu.

Ramazan ayına yönelik tedbirler hakkında da konuşan Vali Gürel, “Ramazan ayına yaklaşmamız sebebiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Belediye ekiplerince gıda güvenilirliğine ilişkin gerekli tedbirlerin alınması, yürütülen rutin denetimlerin yanında özellikle toplu tüketim yerleri, ramazan çadırları, toplu iftarların yapıldığı yerler ve bu yerlere yemek sağlayan şirketler ile tatlı ve pastacılık ürünleri, şekerleme, ekmek ve pide üretimi yapan yerlerin denetimlerine ağırlık verilmesi gerekiyor” ifadelerine yer verdi.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından yapılan yardımlardan yararlanacak vatandaşların objektif kriterlere göre belirlenmesini dile getiren Gürel, varsa haksız yararlanmaların önüne geçilmesi, ihtiyacı olanların tespitinde hassasiyet gösterilerek mütevazı olunması, yardımın ihtiyaç sahibine zamanında ulaşmasının takipçisi olunması ve gecikmelere mahal verilmemesini istedi.

Vali Fuat Gürel Başkanlığında yapılan İl İdare Şube Başkanları toplantısına Vali Yardımcıları Muhittin Gürel, Ahmet Karatepe ve Ertuğrul Aslan, Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.