İl İdare Şube Müdürleri Toplantısı yapıldı

Valilik Büyük Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Fuat Gürel'in yanı sıra Vali Yardımcıları Muhittin Gürel ve Osman Sak, Vali Yardımcısı Vekili Şeyma Şendur, İl Jandarma Komutanı J Kd Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdür Vekili Ercan Avcı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile kurum müdürleri katıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr Ahmet Sarı tarafından pandemide son durum, günlük vaka sayıları ve aşılama çalışmaları hakkında Vali Fuat Gürel ve katılımcılara bilgilerin verildiği toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından okullarımızdaki eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.

3 Ekim itibariyle başlayacak olan Yüksek Öğretim dönemi öncesinde İl genelinde bulunan yurt kapasiteleri ve doluluk oranları hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven tarafından bilgilerin verildiği toplantı Vali Fuat Gürel tarafından gündem maddeleri üzerinden yaptığı değerlendirmelerle sona erdi.