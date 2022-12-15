İl İdare Şube Müdürleri Toplantısı yapıldı

Valilik Büyük Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Fuat Gürel'in yanı sıra Vali Yardımcıları Muhittin Gürel, İl Jandarma Komutanı J Kd Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile kurum müdürleri katıldı.

İl Sağlık Müdürü Dr Ahmet Sarı tarafından sağlık durumları hakkında Vali Fuat Gürel ve katılımcılara bilgilerin verildiği toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş tarafından da okullardaki eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler verildi.