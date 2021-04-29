İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Valilik Toplantı Salonu'nda, Vali Fuat Gürel başkanlığında yapılan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısına, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Kaymakam Adayı Feyzanur Kılıç, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Mustafa Çalış, kurum müdürleri ile kurul üyesi sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İstihdam ve mesleki eğitim politikalarının oluşturulması hususunda yapılacak çalışmalar ile istihdamı koruyucu, geliştirici ve işsizliği önleyici tedbirler gözden geçirildiği toplantıda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, 2021 yılı faaliyet rakamları, yapılan işgücü piyasa araştırması, bireysel görüşme, iş kulübü faaliyetleri, işyeri ziyaretleri gibi konularda kurula bilgiler verildi.

Toplantıda ayrıca salgın sürecinde hükümetin açıkladığı destekleme yardımları, kısa çalışma ödeneği gibi konularda da bilgiler aktarıldı.

İstihdam etkinliklerinin ve mesleki eğitim uygulamaları hakkında çeşitli görüş önerilerinin ele alındığı toplantı, gündem maddelerinin değerlendirilmesi ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.