İl Koordinasyon Kurulu 2019 yılı birinci toplantısı yapıldı

Karabük'te 2019 yılı il koordinasyon kurulu birinci toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında gerçekleştirildi.

Kamu kuruluşlarının yatırımlarının izlenmesi, çalışmalarının koordine edilmesi, il düzeyindeki yatırımların daha etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 2019 yılı İl Koordinasyon Kurulunun birinci toplantısı Vali Fuat Gürel başkanlığında, İl Özel İdaresi Meclis Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantıya ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Gürel, 2018 yılında il genelinde 222 proje ve işin yürütüldüğünü söyledi.

Gürel, “İlimizde, 2018 yılında; Ulaştırma Sektöründe 26, Eğitim Sektöründe 30, Kültür-Turizm Sektöründe 13, Ormancılık Sektöründe 29, Enerji Sektöründe 6, Sağlık Sektöründe 12, Beden Eğitimi ve Spor Sektöründe 4 ve diğer kamusal hizmetler sektöründe 42 adet olmak üzere toplam 222 proje ve iş yürütülmüştür. Yürütülen 222 proje ve işin toplam tutarı 2 milyar 750 milyon 397 bin TL olup, bu projelere önceki yıllarda 940 milyon 538 bin TL harcanmıştır. Projelerin 2018 yılı ödenekleri ise 405 milyon 581 bin TL'dir. 2017 yılında yürütülen 222 adet proje için dönem sonu itibariyle 361 Milyon 364 bin TL harcama yapılmıştır. İl Koordinasyon Kurulumuzun 2019 yılı birinci toplantısının ilimiz yatırımları açısından başarılı olmasını diliyorum” dedi.

Vali Fuat Gürel'in konuşmasının ardından Yatırımcı Bölge Müdürleri ve Daire Müdürleri söz alarak 2019 yılında yapımı devam eden ve planlanan yatırımlarla ilgili koordinasyon kurulu üyelerine bilgilendirme yaptılar.