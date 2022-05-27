İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş, Ebru Sanatı Sergisi'nin açılışını yaptı

Karabük Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, Mehmet Vergili Fen Lisesi'nde Karabük Halk Eğitmi Merkezi tarafından hazırlanan Ebru Sanatı Sergisi'nin açılış törenine katıldı.

Törene İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'ın yanı sıra, Şube Müdürü Mehmet Özedemir, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Dursun Yeşiloğlu, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kurdele kesiminin ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

10. sınıf öğrencileri Berra Boz ve Sezen Kaba'nın müzik dinletisi eşliğinde 9. sınıf öğrencileri Ceylin Naz Demir, Zeynep Sueda Demir ve Elif Beyza Albaş'ın ebru sanatı eserlerinden oluşan sergiyi tek tek gezen Akbaş, usta öğretici Didem Meriç Karpuz'dan ebru sanatı ve sergi hakkında bilgi aldı.

Sanatsal etkinlik ve eğlenceyi düzenledikleri için emeği geçen herkese teşekkür eden Akbaş, "Mehmet Vergili Fen Lisemizin akademik başarı seviyesi Türkiye genelinde önemli bir yere sahip. Buradaki öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra sosyal, kültürel, sportif, sanatsal alanlarda gelişmesi, kendini keşfetmesi ve her zaman ülkemize faydalı ve ileriye dönük çabalar vermesi bizi mutlu etmekle beraber bu tür çalışmaların tüm eğitim kademelerinde yaygınlaştırılmasını temenni ediyorum" dedi.