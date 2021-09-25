İl Milli Eğitim Müdürü Akbaş'tan okul açıklaması

Karabük'te iş insanı Recep Özçelik'in Fen Lisesi yaptırma isteği ile ilgili çıkan haberler üzerine Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş açıklama yaptı.

Akbaş, iş insanı Recep Özçelik'in okul yaptırma isteği ile ilgili bir başvurusu ve girişimi olduğunu ve bu girişimin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Hayırsever Özçelik'in talebi ile ilgili olarak görüştüklerini ifade eden Akbaş, “Görüşmede Recep Özçelik Yenişehir ya da Bayır Mahalle bölgesi'nde uygun bir arsa olması durumunda ilimize bir Fen Lisesi yaptırma isteğini dile getirmiştir. Kendisine bu bölgede okul yapmaya hazır arsamız olmadığı belirtilmiş ve hemen okul yapımına uygun 8 adet arsanın yerleri gösterilerek konu ile ilgili durum Valimiz Fuat Gürel'e arz edilmiştir. Valimiz Fuat Gürel, Özçelik ile bir araya gelerek durum değerlendirmesinde bulunmuşlardır. Bu görüşmede de ilimizin en önemli okul ihtiyacının Özel Eğitim Okulu olduğu kendisine ifade edilmiş olup, özel eğitim okulu, ilkokul ya da ortaokul yapımı konusunda bugün protokol imzalanması ve yarın inşaata başlanması durumunda bile hazır 8 arsamızın bulunduğu belirtilmiştir” dedi.

İş insanı Özçelik'in belirttiği mahallelerde ve okul türü olarak Fen Lisesi yaptırmadaki kararlılığını dile getirdiğin söyleyen Akbaş, “Belirtilen mahallelerde hazır arsanın olmadığı, arsa temini konusunda kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışılacağı ve bunun da okul inşaatı başlangıç sürecini uzatacağı, ayrıca İlimizde bir resmi ve bir de özel Fen Lisesi bulunduğu Fen Liselerinin yapım kararının öncelikle 8.sınıf öğrenci sayısı olmak üzere birçok kritere göre bakanlığımız iznine tabi olduğu belirtilmiştir. Hayırseverin istekleri doğrultusunda arsa temini konusunda ve bakanlığımız uygun görüşleri için çalışmalara başlanmıştır” ifadelerine yer verdi.